«Это палата-люкс»: Костенко показала, в каких условиях родила Тарасову долгожданного сына

Накануне Анастасия Костенко стала многодетной мамой. Модель родила футболисту долгожданного мальчика. Малыша назвали Алексей. Своим фанатам в инстаграм она решила показать, в каких условия проживает после рождения сына. К слову, именно в этой клинике на свет появились двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Лиза и Гарри.

«Это палата-люкс. В ней вы можете проживать, с кем захотите. Для малыша тоже все есть. С вас только костюм на выписку. Удобная кровать на пульте управления, прикроватная тумба-стол», — сказала Костенко.

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Добавим, что уже через несколько дней модель вернется домой, где ее ждут муж и две дочки – Милана и Ева.

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