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Подарила футболисту Тарасову долгожданного сына: Костенко стала мамой в третий раз

Модель теперь многодетная родительница.

Подарила футболисту Тарасову долгожданного сына: Костенко стала мамой в третий раз
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Модель Анастасия Костенко родила сына своему мужу бывшему футболисту Дмитрию Тарасову, который становился чемпионом России в составе московского «Локомотива».

Анастасия Костенко
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Отметим, что наследник Анастасии Костенко появился на свет в одном из родильных домов Москвы, куда ее отвез перед схватками любимый муж.

Это уже третий совместный ребенок в звездной семье. В июле 2018 года Костенко родила дочь Милану. В 2020 году у пары появилась на свет дочка Ева.

Напомним, что за несколько дней до родов Анастасия Костенко неожиданно удалила мужа из друзей в Instagram. Кроме того, из ее профиля пропала фамилия супруга. Пользователи подумали, что пара поссорилась. Оказалось, что они всего лишь разыгрывали своих подписчиков, лишний раз напомнив о себе.

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