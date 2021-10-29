«В связи с последними событиями»: Тарасов напугал фанатов словами о расставании с Костенко

Пара готовится стать родителями в третий раз.

Совсем скоро Анастасия Костенко родит Дмитрию Тарасову долгожданного сына. Пара уже воспитывает двух дочек Милану и Еву. Однако буквально накануне фанаты всерьез забеспокоились за своих кумиров. Дело в том, что модель отписалась от мужа в инстаграм и убрала его фамилию из своего профиля.

Тарасов, который ранее собирался присутствовать на родах, теперь думает, ехать ли ему в роддом. Об этом он сообщил в своем инстаграм.

«В связи с последними событиями, пока Настя на меня не подпишется и не вернет фамилию, я подумаю», — сказал футболист.

больше по теме Беременная Костенко отписалась от мужа в Instagram и убрала фамилию Тарасова в профиле Модель совсем скоро снова станет мамой.

Напомним, Дмитрий – многодетный отец. У него есть старшая наследница Ангелина от первого брака. Недавно футболист нашел с ней общий язык и восстановил контакт.

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