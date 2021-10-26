«Пять звезд на Мальдивах»: Костенко отправилась рожать сына в роддом, где на свет появились двойняшки Пугачевой

Анастасия Костенко вот-вот станет многодетной мамой. Модель отправилась в роддом на плановую госпитализацию – ее беременность на исходе.

Дома ее ждут муж Дмитрий Тарасов и две дочки-погодки. Пока встреча с долгожданным сыном не состоялась, Костенко решила подвести итоги своей третьей беременности.

«Вот и подходит к концу моя третья беременность. Не могу назвать ее сложной», — призналась красотка. И подчеркнула: «Я не боюсь рожать».

Звезда призвала подписчиц не экономить на родах, и сравнила оплату хорошего роддома с покупкой нового смартфона. Сама модель отметила, что выбрала госпиталь, в котором рожают многие знаменитости: «Роженицы между собой называют отелем 5 звезд на Мальдивах». К слову, здесь на свет появились двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза, младшая дочка Ивана Урганта Валерия, дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус Настя и многие другие наследники звезд.

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