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«Мое счастье, моя стена»: Навка показала на одном фото, какая любовь у нее с мужем

Татьяна Навка поздравила в Сети Дмитрия Пескова с днем рождения.

«Мое счастье, моя стена»: Навка показала на одном фото, какая любовь у нее с мужем
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отпраздновал день рождения. Мужу Татьяны Навки исполнилось 54 года. Фигуристка поспешила поздравить супруга с именинами в личном блоге.

«Все лучшие слова, эмоции и любовь сегодня только для тебя, мой любимый! Не перестаю благодарить вселенную за нас, за тебя! Мое счастье, моя стена, мой друг, мой муж, с днем рождения! Я с тобой навсегда и всегда рядом», — написала олимпийская чемпионка в Instagram.

Свои слова поздравлений Татьяна Навка украсила трогательной фотографией, которая передает всю полноту чувств, которую супруги испытывают по отношению друг к другу. На снимке знаменитая пара запечатлелась с плодом своей любви – дочкой Надей. Дмитрий Песков нежно обнимает жену и смотрит на нее с нежностью. Татьяна Навка при этом мягко держит своего избранника за руку.

Татьяна Навка, Надя Пескова и Дмитрий Песков. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

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