Мария – брюнетка, у Гоши – «ежик» на голове: как выглядели молодые Порошина и Куценко

Мария Порошина — не только знаменитая актриса, но и счастливая многодетная мама, она воспитывает пятерых детей (четырех дочерей и одного сына), у которых разные папые. Официально замужем она была лишь раз.

С первым мужем Гошей Куценко они так и не поженились, но у них появилась на свет дочка Полина, сейчас она уже взрослая, работает актрисой. Их отношения продолжились пять лет. Мария Порошина признавалась, что ее первый муж (пусть и неофициальный) был и остается замечательным папой для их совместной дочки.

На официальной страничке Instagram Мария Порошина решила вспомнить, какой харизматичной парой они были, обнародовав архивный снимок. На фото они оба юны, привлекательны. Мария в этот момент была брюнеткой, а Гоша еще не до конца распрощался со своими волосами, имея черную щетину на голове.

«С Гошей Куценко в юности», — подписала она снимок.

После романа с Гошей Куценко артистка вышла замуж за актера Илью Древнова, у них появилось на свет три дочки. Отец ее сына Андрея, который родился зимой 2019-го, не известен публике, его имя Мария тщательно скрывает.

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