«Я была в ужасе!»: Собчак рассказала о серьезном конфликте с Богомоловым

Светская львица Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова два года назад. Отношения пары развивались стремительно: от совместного посещения выставок до тайного романа и развода Собчак с Максимом Виторганом.

Бывшая ведущая «Дома-2» почти в каждом интервью рассказывает о своей неземной любви к мужу. Однако в интервью блогеру Иде Галич Ксения призналась, что скандалы между супругами случаются.

«Я однажды так наорала по телефону, сама была в ужасе», — заявила она.

При этом светская львица подчеркнула, что это было всего один раз. Хотя многие подписчики в это не поверили. Собчак отличается скверным характером, и многие считают, что скандалы — это ее привычная стихия.

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