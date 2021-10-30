«Был момент, когда я поняла, что теряю мозг»: Собчак рассказала о тяжелой беременности и родах

Телеведущая Ксения Собчак в интервью Иде Галич в ее YouTube-шоу «Есть вопросики» призналась, что у нее была очень тяжелая беременность и последовавшие после роды.
«Был момент, когда я поняла, что теряю мозг. Понимаешь, что ты как корова. Я не знаю, что там выделяется, но тупеешь страшно — это надо понимать».
Как отметила Ксения Собчак, роды – это адский ад. Она рожала сама. При этом светская львица не верит во все рассказы про милоту во время беременности. В первые два месяца, к примеру, она не могла встать с кровати. Ей почти каждый день делали капельницы. Как сказала Собчак, она всю беременность работала, чтобы никто не заподозрил ее в беременности.
Напомним, что Ксения Собчак родила сына Платона от актера Максима Виторгана. Сейчас она замужем за режиссером Константином Богомоловым.
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