Собчак рассказала, как на самом деле Богомолов относится к ее ребенку от Виторгана

Светская львица Ксения Собчак дала интервью блогеру Иде Галич. Бывшую ведущую «Дома-2» спросили, как на самом деле ее нынешний муж Константин Богомолов относится к ее сыну Платону от первого брака с Максимом Виторганом.

«Костя обожает детей и потрясающе общается с Платоном, у него свои подходы, которые работают», — сообщила она.

При этом Собчак отметила, что ее сын отлично общается с дочкой Константина Богомолова Аней от Дарьи Мороз. Светская львица подчеркнула, что Платон часто о ней спрашивает.

Дарья Мороз и Константин Богомолов, напомним, прожили вместе почти восемь лет. Многие подозревают, что крепкий брак треснул по швам из-за Ксении Собчак, на которой режиссер поспешил жениться после развода. Впрочем, сама актриса не считает себя обманутой супругой и позволяет дочери Анне общаться с новой семьей отца.

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