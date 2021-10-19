«Ну, как всегда»: Илья Авербух отчитал Алексея Ягудина за опоздания на «Ледниковый период»

Фигурист Алексей Ягудин в Instagram разместил забавный ролик. На кадрах он показал, как хореограф Илья Авербух отчитывает его за опоздания на съемки шоу «Ледниковый период».
«Лех, мы начинаем съемку. Ты где вообще?» — задает вопрос коллеге Авербух.
«Скоро буду. Уже выхожу. Да», — говорит Алексей Ягудин.
«Ну, как всегда», — заявляет Илья Авербух.
В конце ролика Ягудин показал весы, на которых якобы он едет на съемку.
«На съемку «Ледникового периода». С начальником Ильей Авербухом не поспоришь».
Напомним, что Алексей Ягудин является ведущим «Ледникового периода». Он ведет шоу в паре с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.