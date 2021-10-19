«Ну, как всегда»: Илья Авербух отчитал Алексея Ягудина за опоздания на «Ледниковый период»

Как отметил фигурист, с начальником в данном случае не поспоришь.

Фигурист Алексей Ягудин в Instagram разместил забавный ролик. На кадрах он показал, как хореограф Илья Авербух отчитывает его за опоздания на съемки шоу «Ледниковый период».

«Лех, мы начинаем съемку. Ты где вообще?» — задает вопрос коллеге Авербух.

«Скоро буду. Уже выхожу. Да», — говорит Алексей Ягудин.

«Ну, как всегда», — заявляет Илья Авербух.

В конце ролика Ягудин показал весы, на которых якобы он едет на съемку.

«На съемку «Ледникового периода». С начальником Ильей Авербухом не поспоришь». Алексей Ягудин

Напомним, что Алексей Ягудин является ведущим «Ледникового периода». Он ведет шоу в паре с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

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