Как добиться стройности ног при помощи домашних упражнений
Видео
Свиная вырезка в беконе: видеорецепт от шеф-повара
Видео

«Ну, как всегда»: Илья Авербух отчитал Алексея Ягудина за опоздания на «Ледниковый период»

Как отметил фигурист, с начальником в данном случае не поспоришь.

«Ну, как всегда»: Илья Авербух отчитал Алексея Ягудина за опоздания на «Ледниковый период»
Илья Авербух и Алексей Ягудин. Фото: Globallookpress.com

Фигурист Алексей Ягудин в Instagram разместил забавный ролик. На кадрах он показал, как хореограф Илья Авербух отчитывает его за опоздания на съемки шоу «Ледниковый период».

«Лех, мы начинаем съемку. Ты где вообще?» — задает вопрос коллеге Авербух.

«Скоро буду. Уже выхожу. Да», — говорит Алексей Ягудин.

«Ну, как всегда», — заявляет Илья Авербух.

В конце ролика Ягудин показал весы, на которых якобы он едет на съемку.

«На съемку «Ледникового периода». С начальником Ильей Авербухом не поспоришь».

Алексей Ягудин

Напомним, что Алексей Ягудин является ведущим «Ледникового периода». Он ведет шоу в паре с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алексей ЯгудинАлексей Ягудин последние новостиИлья АвербухИлья Авербух последние новостиШоу "Ледниковый период"