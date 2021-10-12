На лице ни капли макияжа, такая румяная: как сейчас выглядит 74-летняя Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова в свои 74 года и несмотря на проблемы со здоровьем, ведет вполне активный образ жизни. Так, к примеру, заслуженный тренер СССР не смогла отказать постановщику ледовых шоу Илье Авербуху, когда тот пригласил ее на съемки проекта «Ледниковый период» на Первом канале. Да и какое судейство может быть без Татьяны Тарасовой. Согласитесь, шоу потеряет всю свою остроту без главной звездочки проекта.

В Stories микроблога олимпийский чемпион Алексей Ягудин ответил на самые волнующие вопросы поклонников. Так, спортсмена спросили: Часто ли он гостит с семьей в гостях у своего тренера Татьяна Тарасовой?

«Бывает!» — кратко ответил фигурист, показав свежие кадры из дома своей наставницы.

При этом Татьяна Анатольевна предстала без капли косметики на лице, но зато с румяными щечками. В свои 74 года наставница Алексея Ягудина выглядит весьма молодо, бодро и свежо. И макияж ей совершенно не нужен. Татьяна Тарасова и без того хороша!

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