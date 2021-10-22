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«Здоровья и еще раз здоровья»: Алексей Ягудин опубликовал свое детское фото рядом с мамой

Олимпийский чемпион поздравил родительницу с днем рождения.

«Здоровья и еще раз здоровья»: Алексей Ягудин опубликовал свое детское фото рядом с мамой
Алексей Ягудин. Фото: Globallookpress.com

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в Instagram опубликовал снимок, на котором он еще совсем маленький запечатлен со своей мамой. Родительница олимпийского чемпиона на кадре улыбается. На снимке Алексею Ягудину примерно пять лет.

Алексей Ягудин с мамой
Алексей Ягудин с мамой. Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

«С днем рождения, мамочку. Здоровья и еще раз здоровья».

Алексей Ягудин

«Поздравляю! Спасибо за сына», — отметила в комментариях прославленный тренер Татьяна Тарасова, которая в свое время привела Ягудина к олимпийскому золоту.

Напомним, что именно мама отвела в 1984 году Алексея Ягудина на каток в Ленинграде. Она сыграла большую роль в спортивных успехах сына.

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