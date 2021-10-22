«Здоровья и еще раз здоровья»: Алексей Ягудин опубликовал свое детское фото рядом с мамой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в Instagram опубликовал снимок, на котором он еще совсем маленький запечатлен со своей мамой. Родительница олимпийского чемпиона на кадре улыбается. На снимке Алексею Ягудину примерно пять лет.

«С днем рождения, мамочку. Здоровья и еще раз здоровья». Алексей Ягудин

«Поздравляю! Спасибо за сына», — отметила в комментариях прославленный тренер Татьяна Тарасова, которая в свое время привела Ягудина к олимпийскому золоту.

Напомним, что именно мама отвела в 1984 году Алексея Ягудина на каток в Ленинграде. Она сыграла большую роль в спортивных успехах сына.

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