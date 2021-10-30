«Она существует!»: 18-летняя участница «Шоумаскгоон» призналась, что не смотрела фильм «Бриллиантовая рука»

18-летняя девушка с невероятным голосом Диана Анкудинова стала участницей популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». В шестом выпуске певица представила песню из фильма «Бриллиантовая рука» «Помоги мне».

«А ты сама смотрела это кино?» — спросили ее ведущие. «Мне показали только эту песню из фильма. А целиком не видела, у меня совсем нет времени», — призналась Диана.

«Боже, она существует!» — пошутил Тимур Бутратдинов.

Кстати, в «Ледниковом периоде» Даня Милохин заявил, что не смотрел фильм «Бумбараш» и в принципе не знает, кто такой Валерий Золотухин. Правда, блогер так талантливо исполнил свой номер на льду, что ругать его не стали.

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