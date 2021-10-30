«Три минуты до скорой помощи!»: Милохин и Медведева привели в восторг жюри «Ледникового периода»

Даня Милохин и Евгения Медведева в пятом выпуске «Ледникового периода» катались под песню «Журавль по небу летит» из фильма «Бумбараш». Блогер искренне признался, что кино с Золотухиным не смотрел и едва ли будет, однако ругать его за это не стали.

«Я обожаю эту песню и этот фильм, — признался Леонид Ярмольник. – Но какие же сложные элементы вы выполняли… Это же три минуты до скорой помощи!»

Татьяна Тарасова подчеркнула, что «Данька очень прибавил» в плане мастерства.

«Данька, ты катаешься свободно! Скорость огромная. И скоба твоя была изумительная. Вы такие забавные», — отметила заслуженный тренер.

Кстати, Милохину и Медведевой пришлось экстренно менять номер за несколько дней до съемки. Сначала пара репетировала номер на музыку Альфреда Шнитке из фильма-сказки Александра Митты «Сказка странствий». Но что-то пошло не так.

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