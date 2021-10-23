Пятый выпуск «Шоумаскгоон»: итоги голосования, решающий голос Кормухиной

На НТВ завершился пятый выпуск популярного проекта «Шоумаскгоон». Это шоу, в котором девять артистов исполняют номера, а потом ставят друг другу баллы от 2 до 9. В итоге в проекте победит тот, кто наберет максимальное количество баллов.

Звездный гость Ольга Кормухина отдала в этот раз свои девять баллов Диане Анкудиновой. Певица заметила, что у юной звездочки есть все шансы покорить мировые сцены.

По итогу пятого выпуска победила Диана. А последнее место досталось Алисе Мон.

А теперь рассказываем, как выглядит итоговая турнирная таблица. Последнее место у Стаса Костюшкина. Восьмым стал Марк Тишман, седьмым – Вячеслав Макаров. На шестой строчке расположилась Алиса Мон, на пятой – Кирилл Туриченко. Четвертое место у Анатолия Цоя.

«Бронзу» забрала в этот раз Юлия Паршута, «серебро» — Карина Кокс. Победу унесла домой Диана Анкудинова.

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