Как подобрать брючный костюм на века
Видео
Главные тренды маникюра: осень-зима 2021/2022
Видео

Пятый выпуск «Шоумаскгоон»: итоги голосования, решающий голос Кормухиной

Юная звезда набирает позиции.

Пятый выпуск «Шоумаскгоон»: итоги голосования, решающий голос Кормухиной
Ольга Кормухина в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

На НТВ завершился пятый выпуск популярного проекта «Шоумаскгоон». Это шоу, в котором девять артистов исполняют номера, а потом ставят друг другу баллы от 2 до 9. В итоге в проекте победит тот, кто наберет максимальное количество баллов.

Звездный гость Ольга Кормухина отдала в этот раз свои девять баллов Диане Анкудиновой. Певица заметила, что у юной звездочки есть все шансы покорить мировые сцены.

Итоги пятого выпуска «Шоумаскгоон». Фото: НТВ
Итоги пятого выпуска «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

По итогу пятого выпуска победила Диана. А последнее место досталось Алисе Мон.

А теперь рассказываем, как выглядит итоговая турнирная таблица. Последнее место у Стаса Костюшкина. Восьмым стал Марк Тишман, седьмым – Вячеслав Макаров. На шестой строчке расположилась Алиса Мон, на пятой – Кирилл Туриченко. Четвертое место у Анатолия Цоя.

Общие итоги «Шоумаскгоон». Фото: НТВ
Общие итоги «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

«Бронзу» забрала в этот раз Юлия Паршута, «серебро» — Карина Кокс. Победу унесла домой Диана Анкудинова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Шоумаскгоон»Проект "Шоумаскгоон"шоу «Шоумаскгоон»Шоумаскгоон