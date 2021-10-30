«Не хочу играть мерзких людишек»: Алферова объяснила, почему редко появляется в кино и сериалах

Актриса Ирина Алферова заявила, что крайне редко соглашается на съемки в фильмах и сериалах в последние годы. При этом ее критикуют, что она отказывается от сильных и очень значимых ролей, которые могли бы ее еще больше прославить.

«Мне поступило несколько предложений о съемках в сериалах и фильмах. Но я не хочу играть мерзких людишек, жутко на это пойти. Я очень чувствую, насколько коротка жизнь. Значит, я правильно все делаю, что отказываюсь от гадости. А предложения сыплются ну безумно денежные». Ирина Алферова

Как отметила Ирина Алферова, ее всегда поддерживает муж. Он часто и сам говорит, что жене не надо играть в той или иной картине. Любимый мужчина резко против, если человек идет наперекор себе ради денег, сообщает «АиФ».

Напомним, что Ирина Алферова замужем за актером Сергеем Мартыновым. Ее вторым мужем был актер Александр Абдулов, а первым – болгарский дипломат Бойко Гюров.

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