«В «Ленкоме» меня многие просто убирали из своей жизни»: Алферова – о годах в легендарном театре

Как отметила актриса, она прекрасно понимает тех, кто строил ей козни.

Актриса Ирина Алферова заявила, что никогда не считала себя красивой женщиной. При этом она согласилась, что красота ей же и порой сильно мешала. Она помнит разные ситуации, как люди себя вели, когда ее видели.

«Тогда мне просто не до этого было, не обращала на это внимания. А в «Ленкоме», оказывается, очень часто многие меня просто убирали из своей жизни. Я их понимаю, потому что они не могли бы вновь вернуть себе свое место, если бы я его заняла». Ирина Алферова

Как отметила Ирина Алферова, у некоторых артистов в «Ленкоме» просто не было выбора. Они бы потеряли свои роли. При этом назвать конкретные имена она не стала. По ее словам, она все равно все получила. И роли сыграла, и зрителям полюбилась, сообщает «АиФ».

Напомним, что Ирина Алферова служила в «Ленкоме» с 1976 по 1993 год. Затем она перешла в московский театр «Школа современной пьесы».

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