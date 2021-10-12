Моложавая блондинка с горящим взглядом: как сейчас выглядит 70-летняя Ирина Алферова

У звезды отечественного кино есть любимая дочка и внучка. При этом Ирина Ивановна выглядит весьма молодо и свежо.

На личной страничке в Instagram к большой радости поклонников Ксения Алферова время от времени делится редкими свежими снимками с 70-летней мамой. При том, что у Ирины Алферовой есть уже внучка, выглядит звезда отечественного кино весьма молодо и свежо. На публике актриса никогда не позволяет себе появляться в неряшливом виде.

Ирина Ивановна всегда одета с иголочки, аккуратно причесана, элегантная укладка — ее фирменный стиль. Алферова может похвастаться шикарной белокурой шевелюрой. На лице актрисы практически нет заметных морщинок, лишь так называемая «гусиная лапка» в уголках глаз.

Не забывает Ирина Ивановна и про макияж: слегка подкрашенные губы, пудра, румяна и сверкающие счастьем глазки. Ну просто красотка! Как пишут поклонники Алферовой, ей и сейчас в кино нет равных.

«Мама готова светом, живущим внутри, делиться щедро с каждым, ей не жалко, ей Господь много дал и она ежедневно получает еще больше, отдавая любимым, родным, близком, друзьям, зрителям, прохожим, вам! На экранах у вас возможность ее видеть не часто выпадает, а вот в театре, пожалуйста!» — отметила Ксения.

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