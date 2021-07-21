Долина призналась, что не может вычеркнуть номер Абдулова из телефонной книжки

В новом интервью 65-летняя певица Лариса Долина вспомнила свое детство и первые шаги на сцену. Родители запрещали девочке выступать, но она все равно рвалась к своей мечте. Вначале пела в одесском ресторане «Украина», потом в еще более респектабельном заведении «Черное море». Там она познакомилась со многими известными артистами из Москвы, но больше прочих ей стала дорога встреча с актером Александром Абдуловым.

Именно он, послушав пение девушки, настоял, что ей нужно перебраться в столицу. Долина самоуверенно ответила, что не нужна ей никакая Москва, и лишь через несколько лет поняла, насколько это был правильный совет. Позже они с Абдуловым стали близкими друзьями.

«Он один на всем свете называл меня ласковым именем Ляля, остальным я это запрещала. За огромным столом на его даче во Внуково мы могли сидеть по 12 часов и не уставали друг от друга, собирались в семь вечера, а расходились в семь утра… Вот как голодный человек садится за стол и не может наесться, так и у нас был страшный аппетит друг к другу, бесконечный интерес», — вспомнила Долина для 7days.

Певица призналась, что мир кино и театра ей оказался гораздо ближе, чем шоу-бизнес. В своей карьере она нередко пела партии героинь различных фильмов, а потом и сама стала играть певиц на экране. Но, несмотря на множество знакомых актеров и режиссеров, дружба с Абдуловым так и осталась особенной для Ларисы Александровны.

«Саши Абдулова сегодня очень не хватает. Очень! Я даже не вычеркиваю его номер из своей телефонной книжки, рука не поднимается», — подытожила Долина.

Напомним, актер умер в январе 2008 года в возрасте 54 лет. Звезду кино подкосил рак легкого.

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