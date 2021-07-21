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Долина призналась, что не может вычеркнуть номер Абдулова из телефонной книжки

Только этому человеку певица позволяла называть себя ласковым именем Ляля.

Долина призналась, что не может вычеркнуть номер Абдулова из телефонной книжки
Лариса Долина и Александр Абдулов долгое время дружили. Фото: Global Look Press

В новом интервью 65-летняя певица Лариса Долина вспомнила свое детство и первые шаги на сцену. Родители запрещали девочке выступать, но она все равно рвалась к своей мечте. Вначале пела в одесском ресторане «Украина», потом в еще более респектабельном заведении «Черное море». Там она познакомилась со многими известными артистами из Москвы, но больше прочих ей стала дорога встреча с актером Александром Абдуловым.

Именно он, послушав пение девушки, настоял, что ей нужно перебраться в столицу. Долина самоуверенно ответила, что не нужна ей никакая Москва, и лишь через несколько лет поняла, насколько это был правильный совет. Позже они с Абдуловым стали близкими друзьями.

«Он один на всем свете называл меня ласковым именем Ляля, остальным я это запрещала. За огромным столом на его даче во Внуково мы могли сидеть по 12 часов и не уставали друг от друга, собирались в семь вечера, а расходились в семь утра… Вот как голодный человек садится за стол и не может наесться, так и у нас был страшный аппетит друг к другу, бесконечный интерес», — вспомнила Долина для 7days.

Певица призналась, что мир кино и театра ей оказался гораздо ближе, чем шоу-бизнес. В своей карьере она нередко пела партии героинь различных фильмов, а потом и сама стала играть певиц на экране. Но, несмотря на множество знакомых актеров и режиссеров, дружба с Абдуловым так и осталась особенной для Ларисы Александровны.

«Саши Абдулова сегодня очень не хватает. Очень! Я даже не вычеркиваю его номер из своей телефонной книжки, рука не поднимается», — подытожила Долина.

Напомним, актер умер в январе 2008 года в возрасте 54 лет. Звезду кино подкосил рак легкого.

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