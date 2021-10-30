«Ты давал ориентиры»: Михалкова показала редкий портрет мужа работы художника Жукова

На снимке можно увидеть совсем еще маленького мальчика.

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна в Instagram разместила красивую фотографию. На ней совсем еще маленький Никита Михалков – будущий звездный режиссер. Портрет Никиты Михалкова исполнил много лет назад знаменитый советский художник Николай Жуков.

Как отметила Татьяна Михалкова, из маленького мальчика на портрете Жукова вырос 76-летний Никита Михалков. Татьяна Михалкова еще раз поздравила мужа с днем рождения, которое он отмечал 21 октября.

«Что бы ты не делал, будешь ты снимать или нет, ты все уже заслужил. Ты давал ориентиры — в творчестве, в культуре, в гражданской позиции. Я тебе благодарна за детей, и что все было по любви!»

Татьяна Михалкова

Напомним, что Никита Михалков – один из самых выдающихся российских режиссеров. Он снял не один десяток фильмов, ставших классикой российского кинематографа.

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