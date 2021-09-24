«Даже слезы подступают»: Михалкова неожиданно призналась, что скучает по «Уральским пельменям»

Как отметила звезда, с некоторыми ребятами она знакома более пятнадцати лет.

Юмористка из шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась, что очень сильно скучает по некоторым участникам команды. Кое с кем из юмористов она знакома более 15 лет.

«Мы долго работали вместе и стали как одна семья. Но жизнь идет вперед. Что-то меняется, что-то остается». Юлия Михалкова

Как заметила Юлия Михалкова, иногда она просыпается утром и вспоминает коллег.

«И сразу у меня такая легкая тоска и даже слезы подступают. Андрюша Рожков, Брекота, Сокол, Ерш, Исай. Привет!» — заявила юмористка.

Также Михалкова заметила, что она хочет создать в будущем семью. Но не пойдет на поводу общественному мнению, что ее «часики тикают». У нее, как она подчеркнула, вообще электронные часы, сообщает портал 7days.ru.

Напомним, что Юлия Михалкова несколько лет назад ушла из шоу «Уральские пельмени». Юмористка решила сосредоточиться на своих собственных проектах.

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