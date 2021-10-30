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«У нас флюидная дружба»: Тимур Батрутдинов объяснил, почему не женился на Ольге Бузовой

Как отметил шоумен, они дружат с певицей уже 15 лет.

«У нас флюидная дружба»: Тимур Батрутдинов объяснил, почему не женился на Ольге Бузовой
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Юморист Тимур Батрутдинов в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой» объяснил, почему не женился в свое время на телеведущей Ольге Бузовой.

«Не заговаривай мне зубы. Это ты Бузовой можешь заговаривать, что угодно», — заявила Ляйсан Утяшева, обращаясь к Батрутдинову.

Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Фото: кадр из шоу «Дерзкая готовка»

«Лелька? Мы не разбегались. Мы особо и не сбегались. Мы просто дружим. У нас флюидная дружба».

Тимур Батрутдинов

«Но она рядом с тобой расцветает. Я видела этот тикток», — сказала Ляйсан Утяшева.

«Да мы оба с ней цветем. Где все бузовские мужчины. Они же не общаются сейчас. Понимаешь, о чем я. Зато мы уже 20 лет дружим. Ну чуть поменьше. Пятнадцать лет. Я все округляю», — заявил Тимур Батрутдинов.

Напомним, что одно время пресса активно женила Тимура Батрутдинова и Ольгу Бузову. При этом они и сами не раз провоцировали публику, милуясь при людях.

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Ляйсан УтяшеваОльга БузоваТимур БатрутдиновШоу "Дерзкая готовка с Ляйсан"