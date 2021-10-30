«Относятся как к человеку из телевизора»: Батрутдинов назвал шоу, которое подпортило ему карму

Как отметил шоумен, он никак не может встретить свою вторую половинку.

Шоумен Тимур Батрутдинов в проекте «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой» назвал шоу, которое подпортило ему любовную карму.

«Холостяк» мне подпортил карму. Потому что все знакомства с девушками начинаются с фразы: «А что на «Холостяке» у вас все по-настоящему? А почему Галину не выбрал? А с Бузовой — правда или пиар?». То есть изначально относятся ко мне как к человеку из телевизора, у которого жизнь — заголовки желтых изданий». Тимур Батрутдинов

Как отметил 43-летний Тимур Батрутдинов, он уже отпустил эту ситуацию. Сейчас он старается «жить как Джиган на чиле и на расслабоне».

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При этом Утяшева отметила, что у Джигана прекрасная и красивая жена, есть дети. Поэтому напрягаться шоумену все-таки необходимо, потому что супруги и наследников у шоумена пока нет.

Напомним, что на шоу «Холостяк» Тимур Батрутдинов выбрал Дарью Канануху. Когда они стали более плотно общаться, то ему стало ясно, что красавица его просто использует ради своего пиара.

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