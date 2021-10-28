«Люди тут едят, а она вареником трется»: Бузова в стрингах уселась «голым задом» на стол

В одном из своих интервью Ольга Бузова призналась, что раньше очень обижалась на критику со стороны поклонников, которые слишком резко судили о ее поступках и внешности. Со временем экс-ведущая проекта «Дом-2» перестала обращать внимание на хейт, поняв, что это всего лишь обратная сторона популярности.

К тому же, Бузова дала понять, что уже давно мечтает стать мамой. Ольга думала, что родит достаточно рано — лет в 22 — 24. Но Сейчас теледиве 35 лет и с появлением отпрысков она не торопится.

Зато активно постит в Instagram сексапильные снимки с отдыха. На фан-страничке Бузовой появилось ее летнее фото, на котором экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна предстала сидя на столе. При этом на Оле был сексапильный купальник, певица изящно утянула «орешек» тугими стрингами. Многим показалось, что теледива позировала и вовсе без белья.

«Люди тут едят, а она вареником трется», «Зачем на стол залезла-то?», «Стульев уже мало??», «Там вообще есть трусики-то? Как-будто голышом», «Манукян поэтому сбежал? Не выдержал такого бескультурья», «Оля-Оля! Ну что за позы за завтраком??», «Очень приятно потом есть за таким столом, на котором кто-то успел булками посидеть», «С голым задом и на стол??» — критически отреагировали фолловеры.

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