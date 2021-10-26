Скрывают лишний вес: жена Виторгана вслед за Алсу выбрала брюки – горячий хит этой осени

Ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко рекомендовала в эфире Первого канала модницам присмотреться к брюкам утрированной длины и ширины.

Стилист заметила, что они «подметают» пол и быстро загрязняются. Однако она уверена, что модель достойна внимания, поскольку выглядит интересно, зрительно вытягивает силуэт. Кроме того, ее оценят дамы с лишним весом, поскольку одеяние отлично скрывает объемы. Впрочем, и на худеньких дамах она смотрится стильно и современно.

Тренд уже поддержала певица Алсу, выбравшая брюки оттенка слоновой кости, подобрав к ним в пандан актуальную куртку со стежкой, мы об этом писали ранее.

А теперь в брюках – хите осени предстала в филармонии Ирина Млодик со своим мужем Эммануилом Виторганом. Она предпочла черный экземпляр, дополнив его топом по фигуре в тон и свободным жакетом оттенка припыленной разбеленной розы.

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