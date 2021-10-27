«У них такая печать»: Комиссаров предсказал скорый и неминуемый крах браку Собчак и Богомолова

Как отметил создатель «Дома-2», он не верит, что этот союз долго просуществует.

Создатель шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro выразил уверенность, что брак светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова обречен на неминуемый и скорый провал.

«Собчак точно разведется. Хоть я и желаю ей добра. Хочу, чтобы она никогда не развелась. И умерла в один день с Богомоловым. Нарожала ему тысячу детей. Чтобы она была счастлива с ним, и они состарились вместе, но этого не будет. Они разведутся. Вот увидите. Потому что у них такая печать. Я это вижу». Валерий Комиссаров

Как подчеркнул Комиссаров, он желает светской львице добра.

«Хочу, чтобы она жила вечно. Не хочу, чтобы это восприняли как карканье, но вот увидите – Собчак и Богомолов разведутся», — заметил Комиссаров.

Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу чуть больше двух лет назад. Пока у них все прекрасно в отношениях.

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