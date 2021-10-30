Волнуется за здоровье бабушки: принц Гарри вернется в Лондон на Рождество

На прошлой неделе Елизавета II была госпитализирована. По официальному комментарию Букингемского дворца, визит в больницу не был связан с коронавирусом. Принц Гарри, узнав об этом, буквально не находил себе места.
Источники, близкие ко дворцу, утверждают, Ее Величество измотана. Гарри решил во что бы то ни стало увидеть бабушку в ближайшее время.
«Он надеется вернуться домой на Рождество вместе с Меган и детьми. Гарри хочет, чтобы королева увидела Лилибет и повзрослевшего Арчи», — цитирует инсайдера My London.
Напомним, ранее Елизавета II пропустила воскресную службу в церкви, а после отменила рабочую поездку в Глазго. Накануне врачи порекомендовали ей отказаться от коктейля и отдохнуть две недели, исключив любую работу.
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