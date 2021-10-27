«Не сможет лично присутствовать»: Елизавета II отменила ближайшую рабочую поездку

В начале ноября королева должна была принять участие в экологическом саммите в Глазго.

На прошлой неделе из Великобритании пришли тревожные новости. Елизавета II провела ночь в больнице. В четверг она уже была в Виндзорском замке и, согласно заявлению Букингемского дворца, чувствовала себя прекрасно.

Источники, близкие к Ее Величеству, утверждали обратное. Королева измотана. Накануне стало известно, что Елизавета II пропустила воскресную службу, а теперь и вовсе отменила свою рабочую поездку.

«Ее Величество разочарована тем, что не сможет лично присутствовать на саммите. Она выступит с обращением к собравшимся делегатам, записав видеообращение», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

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Добавим, в начале ноябре королева должна была принять участие в международном форуме по изменению климата, который пройдет в Глазго.

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