«Могут издеваться»: причина, по которой принц Гарри и Меган Маркл отказались от титула для Арчи

Сыну герцогов Сассекских в этом году исполнилось два года.

Меган Маркл и принц Гарри — родители двоих детей. В 2019-м году в Лондоне родился их первенец Арчи, а в начале лета этого года дочь Лилибет Диана. В прошлом году герцоги Сассекские отказались исполнять королевские обязанности и уехали жить в США.

Королевский эксперт Эндрю Мортон назвал причину, по которой Меган и Гарри отказались от титула для Арчи.

«Арчи мог бы получить титул графа Думбартона, который является почетным титулом. Но Гарри и Меган отказались от него, поскольку посчитали, что над сыном могут издеваться в школе, когда он станет учеником», — сказал Мортон Us Weekly.

Напомним, ранее британцы возмущались по поводу того, что Меган и Гарри до сих пор используют свой титул — герцоги Сассекские.

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