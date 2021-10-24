«Она измотана»: Елизавета II может отменить ближайшую рабочую поездку

На минувшей неделе из Лондона пришла пугающая весть – Елизавета II госпитализирована. Изначально появилась информация о том, что королева отменила свой рабочий визит в Северную Ирландию и решила остаться в Виндзорском замке. Позже стало известно, что Ее Величество провела ночь в больнице.

В официальном заявлении Букингемского дворца сообщалось, что в Виндзорский замок 95-летняя королева вернулась из больницы в приподнятом настроении, а ее госпитализация не была связана с коронавирусом. Однако не все так просто.

«Она измотана», — заявил источник, близкий к королеве, которого цитирует Express.

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Добавим, под вопросом остается визит Елизаветы II в Глазго в начале ноября, где пройдет экологический форум. Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие и другие члены британской королевской семьи, включая принцев Чарльза и Уильяма.

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