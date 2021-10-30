«Обычная тема, вообще»: Павел Воля рассказал, в какой позе жена провожает его на работу

В гости на Comedy Club пришел самый гибкий человек планеты Алексей Голобородько.

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ рассказал, в какой позе жена гимнастка Ляйсан Утяшева провожает его на работу. В гости на проект пришел самый гибкий человек планеты и гимнаст из цирка «Дю Солей» Алексей Голобородько. Он показал несколько упражнений, которые выполняет только он в мире.

«Ты давно меня так ждал. Приподнимаем. Растягиваем. Давай растягиваем», — заявил Павел Воля, когда Алексей Голобородько стал показывать упражнение.

«Послушай, ничего удивительного. Когда я на работу уходил, то меня так жена провожала. Обычная тема, вообще. Ну это же, послушайте, необыкновенно было, да. Что за человек этот Алексей, браво». Павел Воля

Напомним, что Павел Воля уже девять лет счастлив в браке с гимнасткой Ляйсан Утяшевой. У пары двое детей. В 2013 году Утяшева родила сына Роберта, а через два года дочь Софию.

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