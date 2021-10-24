«Красивые»: Утяшева в силуэтном комбинезоне с пайетками и на каблуках вышла в свет с Волей

Ляйсан Утяшева раньше была гимнасткой, но свою карьеру в спорте она давно закончила. При этом жена Павла Воли уверена, что ее работа на телевидении только началась. И это при том, что она вела шоу «Танцы» шесть лет, а теперь ведет проект «Новые танцы». Также спортсменка занялась съемкой своих передач для YouTube-канала. А свободное время она посвящает дочке Софии и сыну Роберту.

На днях канал ТНТ провел вечеринку, в рамках которой состоялась презентация нового телевизионного сезона. На мероприятии отметилась Ольга Бузова, Гарик Харламов, а также актеры из шоу «Импровизация». Утяшева появилась на публике в силуэтном комбинезоне с пайетками и на каблуках. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. А благодаря поясу она сделала акцент на тонкой талии.

Воля сопровождал жену. Он предстал в смокинге, как и его коллеги. Влюбленные почти не отходили друг от друга и много шутили. Они также запечатлелись с директором канала Романом Петренко.

Поклонники восхитились парой и назвали их стильными. «Красивые», — отметила Наталья Подольская. «Такие невероятно милые, счастливые и красивые», «Вы очень классные», «Очень удачный наряд», «Воля такой джентельмен», «Любимая пара», «Как же вы гармонично смотритесь», «Очень стройная Ляйсан, просто статуэтка», — прокомментировали пост подписчики.

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