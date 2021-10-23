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«Я знаю Лясю»: Воля объяснил, почему в их семье с Утяшевой он всегда будет родителем номер два

Как отметил юморист, его жена спортсменка и этим все сказано.

«Я знаю Лясю»: Воля объяснил, почему в их семье с Утяшевой он всегда будет родителем номер два
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ объяснил, почему в их семье с гимнасткой Ляйсан Утяшевой он всегда будет на втором месте.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

«В Европе и Америке уже стоп таким словам, как папа и мама. Там уже говорят о родителе номер один и родителе номер два. Ребята, начнется конкуренция в семьях. Ну, а как определить, кто родитель номер один, а кто родитель номер два».

Павел Воля

По словам Воли, он может судить по всей семье.

«Я знаю Лясю. Я буду родитель номер два. Она – спортсменка. Она за первое место попу порвет мне, себе, и всей стране. Она и не такие соревнования выигрывала. Ей просто скажут: «Первое место». И она всех в сторону», — сказал Павел Воля.

Напомним, что у Павла Воли и Ляйсан Утяшевой двое общих детей. Супруги в браке с 2012 года.

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ЕвропаКанал ТНТЛяйсан УтяшеваПавел ВоляШоу "Камеди клаб"