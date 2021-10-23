«Бесподобная и изящная»: Ляйсан Утяшева похвасталась платьем самого модного оттенка

Телеведущая презентовала наряд для шоу «Новые Танцы» на ТНТ.

Среди последних публикаций личного микроблога жены Павла Воли – Ляйсан Утяшевой – появилась фотография ее нового образа для проекта «Новые Танцы» на ТНТ.

Ляйсан нарядилась в платье из атласной ткани актуального цвета. Драпировка и рукава-фонарики украсили изделие с асимметричной юбкой.

Гимнастка дополнила образ массивными серебристыми серьгами.

«Ну что, друзья, десять выпусков позади – полет нормальный, я бы даже сказала, отличный», – заявила Утяшева.

«Бесподобная и изящная», «Умница и красавица Ляйсан!», «Так вам идет это платье», – написали восхищенные поклонники Утяшевой.

Отметим, что цвет фуксии стал очень популярным у знаменитостей. Недавно актриса Наталья Рудова в платье трендового цвета впечатлила модного эксперта.

Руслан Громов высоко оценил приталенный наряд с мягкой длинной шубкой.

Напомним, ранее муж Ляйсан Утяшевой признался, что в их семье он всегда будет «родителем номер два». Павел Воля пошутил, что это объясняется спортивным прошлым его жены.

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