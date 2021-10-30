Как приготовить салат с карамелизированной грушей
Видео
Модные прически и стрижки 2022 года
Видео

«Лучше синица в небе, чем быть подкаблучником»: Харламов высказался о семейных отношениях Воли

Шоумен уже давно счастлив в браке с гимнасткой Ляйсан Утяшевой.

«Лучше синица в небе, чем быть подкаблучником»: Харламов высказался о семейных отношениях Воли
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

Юморист Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ высказался о семейных отношениях своего коллеги Павла Воли.

Гарик Харламов
Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

«Прямо сейчас Харлашечка может снять штаны и подтвердить поговорку: «Мал золотник, да дорог», — подшутил над товарищем Павел Воля.

«Какая шутка, боже мой. Я тоже помню про тебя пословицу. Там было что-то. Дрищ, тупой, наглый. Пошел нафиг. Ладно, шучу. Я вспомнил нормальную пословицу. Лучше синица в небе, чем быть подкаблучником».

Гарик Харламов

Напомним, что Павел Воля уже девять лет счастлив в браке с гимнасткой Ляйсан Утяшевой. У пары двое детей. В 2013 году Утяшева родила сына Роберта, а через два года дочь Софию.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

 

Тэги

Гарик ХарламовКанал ТНТЛяйсан УтяшеваПавел ВоляШоу "Камеди клаб"