«Лучше синица в небе, чем быть подкаблучником»: Харламов высказался о семейных отношениях Воли

Юморист Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ высказался о семейных отношениях своего коллеги Павла Воли.
«Прямо сейчас Харлашечка может снять штаны и подтвердить поговорку: «Мал золотник, да дорог», — подшутил над товарищем Павел Воля.
«Какая шутка, боже мой. Я тоже помню про тебя пословицу. Там было что-то. Дрищ, тупой, наглый. Пошел нафиг. Ладно, шучу. Я вспомнил нормальную пословицу. Лучше синица в небе, чем быть подкаблучником».
Напомним, что Павел Воля уже девять лет счастлив в браке с гимнасткой Ляйсан Утяшевой. У пары двое детей. В 2013 году Утяшева родила сына Роберта, а через два года дочь Софию.
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