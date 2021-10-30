«Только потому, что жена Караченцова»: Варшавер — о том, как Поргина стала Заслуженной артисткой РФ

Как отметил директор «Ленкома», худрук тогда был против присвоения звания.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, как в свое время Людмила Поргина стала заслуженной артисткой.

«Я просил Марка Анатольевича Захарова, чтобы ей дали заслуженную артистку, хотя он и был против этого. Я это делал только потому, что она жена Караченцова. Она еще тогда позволяла себе говорить гадости в адрес Захарова. Такие гадости, что вам и не снились. Она пользовалась тем, что у нее гениальный муж. Приходила в театр такая довольная всем». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, после смерти Захарова вся критика Поргиной достается ему. «Она говорит, что я ее убить собираюсь. Это совсем уже. Я хочу, чтобы войны у нас в театре не было. В «Ленкоме» недовольным быть нельзя. Все артисты играют, получают роли», — заявил Марк Варшавер.

Напомним, что противостояние Людмилы Поргиной и Марка Варшавера длится уже не один год. Актриса не раз говорила, что в любимом театре ее незаслуженно обижают, не давая ролей.

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