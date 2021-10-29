«Захаров сказал категорически: «Чтобы духу ее в театре не было»: Варшавер высказался о Поргиной

Как отметил директор «Ленкома», в «Юноне и Авось» у актрисы была совсем маленькая роль.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему в свое время актриса Людмила Поргина не получала ролей.

«Ей был недоволен Марк Анатольевич. Захаров сказал категорически: «Чтобы духу ее в театре не было». Так он и мне на ее счет говорил. Я еще придерживал его. Говорил, что она жена Николая Караченцова. Но он настаивал на своем». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, в спектакле «Юнона и Авось» у Людмилы Поргиной была совсем маленькая роль. «Она держит на руках младенца. Вот и вся роль. Просто держит куклу на руках. Изображает Божью матерь. Это была ее главная роль в нашем театре. Она уже 30 лет не выходит на сцену. Очень обидно, что она льет сегодня ложь. Это горькая ложь. Все актеры ей в театре недовольны. Нельзя так себя вести. По работе она ничего не делала. Она много гадостей говорила в адрес Марка Анатольевича», — заметил Марк Варшавер.

Ранее Людмила Поргина говорила, что перед выходом на сцену в «Юноне и Авось» с ней никто не разговаривал. Она очень ответственно настраивалась на роль женщины с младенцем на руках.

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