«Им не нужны личностные вещи»: Поргина вывезла из квартиры фотографии и портреты Караченцова

Актриса Людмила Поргина сдала свою шикарную квартиру в центре Москвы людям из посольства Нидерландов. Квартиранты в восторге от жилья. Вот только их не устроило, что на стенах висят портреты покойного мужа звезды актера Николая Караченцова.

«Им не нужны личностные вещи. Они попросили все вывести из квартиры: фотографии Коли, портреты». Людмила Поргина

Как отметила Людмила Поргина, она очень страдает из-за сложившейся ситуации. Ей обидно до слез. При этом она надеется, что фотографии и портреты мужа в самое ближайшее время найдут достойное место. Она хочет построить комнату над гаражом и сделать там кабинет мужа, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что в квартиру в центре Москвы Поргина и Караченцов заехали в 2003 году. Жилье находится в правительственном доме.

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