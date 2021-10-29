Людмила Поргина объяснила, почему перед выходом на сцену в «Ленкоме» с ней никто не общался

Актриса Людмила Поргина объяснила, почему перед выходом на сцену в «Ленкоме» с ней никто не разговаривал. Особенно перед легендарным спектаклем «Юнона и Авось», где она сыграла женщину с младенцем. Фактически Деву Марию, которая являлась графу Резанову.

«Марк Анатольевич Захаров дорожил этим образом и не разрешал никому ко мне подходить. Я шла из гримерной на сцену, и никто со мной не разговаривал, потому что я несла совсем другой образ». Людмила Поргина

Как отметила Людмила Поргина, она не верила, что данный спектакль примут и начнут показывать на сцене. Ее муж Николай Караченцов все время молился. Им с Караченцовым даже принесли икону Казанской Божьей Матери. По ее словам, когда они выходили на сцену, то у них с мужем словно появлялись крылья, сообщает МК.ru.

Напомним, что в спектакле «Юнона и Авось» Людмила Поргина играла на протяжении двадцати лет. Позже ей нашли замену.

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