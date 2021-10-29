«Ну и грим. Жуть!»: Лариса Долина напугала поклонников сценическим макияжем сообщницы маньяка

Певица Лариса Долина сыграла одну из главных ролей в мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит».

Бывшая солистка ВИА «Сливки» Карина Кокс поделилась в микроблоге совместным фото с известной вокалисткой и педагогом Ларисой Долиной.

Карина Кокс в кадре позирует с минимумом макияжа, а Лариса Долина – с тонной косметики на лице. Правда, мейк у звезды профессиональный, для выхода на сцену.

Как выяснилось, Карина Кокс посетила мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», в котором Лариса Долина играет одну из главных ролей. По признанию Карины Кокс, постановка произвела на нее неизгладимое впечатление.

«Действие эмоциональное и очень динамичное. За первоклассное исполнение музыкальной части и игру актеров я ручаюсь, профессионалы в деле! Тем более одну из главных ролей играла Лариса Долина! На фото Лариса Александровна в перерыве между спектаклями, в специальном гриме для образа Миссис Ловетт — хозяйки кафе и сообщницы маньяка», — поделилась Карина Кокс.

Подписчики экс-солистки группы «Сливки» признались, что им стало страшно от одного вида Ларисы Долиной.

«Я сначала Ларису Александровну немного испугалась», «Ну, зачем великую артистку уродовать», «Ух ты. Ну и грим у Ларисы Александровны. Жуть. Неужели в реальной жизни такой будет хоть где-то уместен?» — высказались в Сети.

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