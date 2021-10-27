«Выглядит, как престарелая русалка»: Долина допустила модный промах, представ на публике с гипердлинными волосами

Лариса Долина отправилась на репетицию концерта в честь дня рождения Игоря Бутмана в двухцветном лаконичном аутфите черно-белых тонов. Необычно для народной артистки этот лук выглядел из-за крайне длинного конского хвоста.

Оценить трендовость и удачность лука Teleprogramma.pro попросила стилиста-имиджмейкера Диану Плиско.

«Лариса Долина в последнее время часто меняет прически и стиль в одежде, старается быть в тренде, выглядеть более молодо. Выбранный аутфит — классический: черные брюки, белая рубашка. Это всегда в тренде, вопрос только в том, как это обыграть.

На мой взгляд, Лариса Долина напрасно сделала такие длинные волосы. Здесь они не смотрятся, и ей это не идет. Она выглядит в них как престарелая русалка. Кроме того, наращенные волосы сегодня — это антитренд. Лук классно бы смотрелся на девчонках 20–25 лет, он и на ней хорошо смотрится, но волосы подпортили всю историю», — сказала эксперт.