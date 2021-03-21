«Главное, чтобы она хорошо подготовилась»: Карина Кокс высказалась об участии Манижи в «Евровидении»

Восьмого марта в эфире Первого канала состоялся национальный отбор на песенный конкурс «Евровидение». В результате голосования победу одержала певица Манижа с песней «Русская женщина». Именно этой вокалистке предстоит представлять Россию на престижном музыкальном состязании, которое состоится в мае этого года в Голландии.

После голосования в Сети фактически началась травля Манижи. Хейтеры протестуют против ее кандидатуры, считая вокалистку недостойной конкурса «Евровидения».

А вот певица Карина Кокс, экс-солистка группы «Сливки», которая в 2012 году принимала участие в отборе на «Евровидение», считает, что певица Манижа вполне может претендовать на высокое место в конкурсе.

«Манижа, по крайней мере, неординарная, оригинальная — и это может, наоборот, сыграть в нашу пользу. В любом случае я за профессионализм. Главное, чтобы она хорошо подготовилась, и с ней была команда, которая бы ее поддерживала», — приводит высказывание Карины Кокс «Стархит».

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