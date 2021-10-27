Долина предстала в ботильонах с модным каблуком, к которому советовала присмотреться Хромченко

Эвелина Хромченко обратила внимание, что этот тренд теперь доступен широким массам.

Лариса Долина отправилась на репетицию концерта в честь юбилея Игоря Бутмана в динамичном луке, выбрав кипельно-булую рубаху ниже уровня бедер, облегающие черные брюки и ботильоны с модным каблуком-рюмкой.

На такую обувь ранее предлагала обратить внимание Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» Первого канала.

По словам фэшн-эксперта, совсем недавно она была доступна только людям с высоким достатком, поскольку продавалась только в фирменных бутиках. А теперь туфли и сапоги с такими каблуками можно купить в масс-маркетах. И пока мода на них не ослабела, стилист уверена, стоит воспользоваться этим преимуществом.

Отметим, что ранее в туфельках с каблучком-рюмкой появлялась на публике продюсер Яна Рудковская.

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