Даня Милохин затрепетал: Валя Карнавал в костюме ангела с трудом уложила аппетитную грудь в перья

Валя Карнавал в свои 19 лет старательно поддерживает имидж секс-звезды, впрочем, с ее аппетитными формами это делать не так уж сложно.

Каждый ролик или фото тиктокерши, где видны ее сочные прелести, всегда бурно обсуждается поклонниками. На этот раз не смог пройти мимо и Даня Милохин.

Валя Карнавал для эффектного фотокадра на террасе облачилась в костюм ангела с золотыми перьями, в которые с трудом уложила свой объемный бюст.

«Взлетишь? Пупс», — оставил свой след в комментариях Даня Милохин.

Некоторые пользователи Сети тут же сделали вывод: ребята вместе, тем более недавно блогер расстался со своей девушкой Юлей Гаврилиной.

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