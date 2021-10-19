Этот лифчик ей явно мал: Валя Карнавал едва смогла прикрыть «вишенки» своей напряженной груди

Валя Карнавал решила, что самые сексуальные наряды нужно носить именно в Дубае и взяла их с собой в отпуск весьма изрядное количество.

Тиктокерша покорила местный ночной клуб своим дерзким мини-платьем с вырезом прямо на груди, свела с ума пляж символическим голубым бикини и окончательно решила добить мужчин-арабов купальником с тесным лифчиком.

Сказать, что бюстгальтер Вали мал – значит ничего не сказать. С трудом можно представить, как блогерша двигается в нем или плавает. Ведь явно эта тряпица готова слететь в любой момент, лишь прикрывая «вишенки» ее внушительной и сочной груди.

Однако 19-летней брюнетке он, видимо, очень нравится. Она записала в нем ролик и выложила в Сеть, кокетничая на камеру перед зеркалом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.