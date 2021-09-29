Только для взрослых: Валя Карнавал вывалила сладкую, как зефир, грудь, наклонившись в глубоком декольте

Тиктокерша снялась для своего блога в секси-платье.

Валя Карнавал снялась в новом проекте, примерив для него платье, которое поклонники звезды тут же окрестили «нарядом Белоснежки». Что это за роль и в чем состоит сюжет, 19-летняя блогер не стала раскрывать фолловерам, зато снялась в секси-облачении с глубоким декольте для страничек в своих социальных сетях.

Как всегда сюжет ролика Карнавал был весьма незамысловат — Валя позировала перед камерой, открывая рот под чужую песню. При этом тиктокерша явно старалась показать свое женское достоинство максимально крупно, наклоняясь перед камерой. Что ж должный эффект был достигнут — ее восхитительную грудь увидели в декольте многие поклонники в Сети.

«Валя, ты бомба», «Белоснежка дразнит гномов», «Это уже не Валя Карнавал, а Валентина», «Сладкая, как зефирка», — написали фолловеры под видео.

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