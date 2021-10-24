Потрогала губки, повращала «ложбинкой греха»: Валя Карнавал красиво уложила волнительную грудь в розовый топик

Звезда записала новый ролик для социальных сетей в необычном для нее образе.

Валя Карнавал записала для своих фолловеров эротичный ролик с непривычно ярким макияжем и в розовом облегающем топике с волнительной молнией спереди.

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Ее звезда сексуально раскрыла, обнажив перед публикой свою бомбическую грудь. Зону декольте французы не зря называют «ложбинкой греха», ведь ничто так не приковывает взгляды мужчин, как эта часть женского тела.

Валя Карнавал эротично повращала своим пышным бюстом перед камерой и трепетно потрогала свои пухлые губки. Прием, стоит заметить, сработал, и ее микроблог буквально разорвало от эмоциональных комментариев поклонников.

«Что ты делаешь со мной!», «Ты самая красивая на Земле!», «Крид плачет в сторонке», — написали в комментариях почитатели.

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