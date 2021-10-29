«Результат похудения виден»: постройневшая Саша Черно предстала в ярком образе на дне рождения друга

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно, известная не только своим крутым нравом, но и корпулентными формами, наконец-то взялась за себя.

Саша Черно прибегла к экстренным мерам, чтобы похудеть и за две с небольшим недели избавилась от десяти килограммов.

Теперь она очень красиво и стильно наряжается на вечеринки. Недавно вместе с мужем Иосифом Оганесяном и сыном Стефаном Саша Черно побывала в ресторане на дне рождения у друга семьи.

Для похода на праздник Саша Черно сочетала черный и красный цвета в одежде, надев поверх блузы жилет, который дополнительно вытянул ее фигуру. Снимком в компании друзей Саша Черно поделилась в микроблоге.

«С днем рождения, наш дорогой друг! Мы очень любим тебя и всю вашу семью. Пусть все твои желания сбудутся», — подписала фото Саша Черно.

Кадр произвел фурор среди подписчиков экс-участницы «Дома-2». Они восторгаются тем, как выглядит Саша Черно, уверяя, что видят, как она похудела.

«Результат похудения виден. Саша — молодец», «Уже тут видно, как похудела», «Сашенька, ты просто бомба. Тебе так идет этот стиль», «Саша похорошела», «Честно, Сашка, сразу видно, что постройнела», — поддержали Сашу Черно ее подписчики.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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