Длинноволосая дива: похудевшая Саша Черно из «Дома-2» нарастила волосы

Экс-участница реалити-шоу решилась на кардинальное преображение. Теперь локоны Саши Черно струятся по плечам.

Бывшая участница проекта «Дома-2» Саша Черно обожает устраивать эксперименты со своей внешностью.

Не так давно Саша Черно сделала экстремально короткую стрижку под мальчика. Но, как видно, такая прическа ей очень быстро надоела.

Саша Черно вновь потратила кучу времени на то, чтобы измениться. Несколько часов она провела в салоне красоты другой бывшей участницы «Дома-2», Алены Ашмариной, чтобы нарастить волосы.

Теперь у брюнетки они струятся по плечам. Примечательно, что сама Саша Черно пока не похвасталась результатами преображения на своей странице. Ее снимок, на котором она запечатлена с длинными волосами, появился в аккаунте салона красоты.

Выглядеть Саша Черно стала мягче и женственней.

Напомним, недавно Саша Черно еще и запустила процесс похудения. За две с половиной недели она смогла избавиться от десяти килограммов. Саша Черно знает, что путь к стройной фигуре ей предстоит долгий. Сейчас она весит 150 килограммов.

Сайт Teleprogramma.pro просит своих читателей не следовать примеру звезд в вопросах похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам.

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