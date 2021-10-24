«Худеешь на глазах!»: заметно постройневшая Саша Черно из «Дома-2» предстала в черном платье на запах

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно предпринимала несколько попыток похудеть, но всякий раз терпела фиаско.

Сейчас брюнетка вновь взялась за себя и уже демонстрирует первые результаты. На недавнюю вечеринку по случаю дня рождения младшей сестры Татьяны в караоке-бар Саша Черно выбрала наряд по фигуре.

Экс-участница появилась на празднике в черном платье на запах и с поясом на талии. Поверх Саша Черно надела тренч со знаменитой клеткой Burberry.

«Хороший сегодня день», — подписала Саша Черно фото в микроблоге.

В кадре она запечатлелась со своим мужем Иосифом Оганесяном. Супружеская пара явно стремится к балансу. Пока Саша Черно избавляется от лишних килограммов, Иосиф Оганесян их набирает. Правда, поклонники сочли, что небольшая прибавка в весе пошла Иосифу только на пользу.

«Санечка, худеешь на глазах! Так держать! Умничка!», «Саша прям похорошела, красотка, и фигурка становится шикарной. А наш Йося кажется, поправился. Ему идет!», «Сашуль, надела все-таки эти туфельки. Помню, сторис с вопросом был про них. Очень классно выглядишь! Прям видно, что схуднула уже. Продолжай в том же духе!» — высказались в Сети.

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